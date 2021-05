“Prima linea”, il docufilm sulla pandemia a Piacenza in gara al Ferrara Film Festival

Ci sarà anche il docufilm “Prima linea”, ideato e diretto dai giovani piacentini Simone Schiavi e Raniero Bergamaschi, nel cartellone della sesta edizione del Ferrara Film Festival, al via sabato 29 maggio.

Il progetto, promosso da associazione Cinemaniaci, racconta i giorni più bui della pandemia a Piacenza, con racconti e interviste agli operatori sanitari – in prima linea per l’appunto – nella lotta al virus.

Le testimonianze raccolte nel docufilm appartengono ad una ventina tra medici, infermieri, primari, oss, assistenti sanitari, tecnici di laboratorio e psicologi dell’ospedale di Piacenza. Simone e Raniero concorreranno nella categoria “Emilia Romagna filmmakers”.

“Non vediamo l’ora che sia lunedì, il giorno della proiezione del nostro documentario” rivela Simone, content writer in un’agenzia pubblicitaria che produce contenuti per i programmi e le serie Tv di Sky. “Quello di Ferrara è un festival molto prestigioso e l’essere stati scelti tra circa 1.600 candidati (in totale sono stati 32 i lavori selezionati, ndc) ci dà fiducia e ci sprona a seguire la strada del cinema, percorso che ci appassiona fin da quando eravamo ragazzini”.

Intanto “Prima linea” ha già raccolto ottimi riscontri: “Nei mesi scorsi abbiamo preso parte al Vesuvius International Monthly Film Fest e al Varese International Film Festival – prosegue Schiavi – e indipendentemente da come si concluderà questa nuova avventura siamo molto orgogliosi e onorati anche solo di essere stati selezionati. Quando abbiamo deciso di girare il documentario avevamo un unico pensiero: lasciare una traccia di quello che stava succedendo nel nostro territorio, tra le zone più colpite dalla prima ondata di Covid”.

Il documentario, della durata di circa un’ora e mezza, è stato girato interamente da Simone (regia, sceneggiatura e montaggio) e Raniero (aiuto regia e co-sceneggiatura) tra maggio e giugno 2020.

