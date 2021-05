“Insegnare agli americani ad amare i sughi”, Formec Biffi apre filiale negli Stati Uniti

Una testa di ponte oltre l’Atlantico, per entrare nel mercato americano. Formec Biffi, l’azienda di San Rocco al Porto, leader italiana nella produzione di salse e sughi pronti, mette un piede stabilmente negli Stati Uniti, fondando la Biffi Usa Corp. La prima filiale stelle e strisce – presidente sarà il direttore commerciale della casa madre, Stefano Bartoletti – è stata aperta ad Atlanta, in Georgia.

“La nuova sede – spiega una nota dell’azienda – servirà come polo di evoluzione dell’azienda che mira a presidiare direttamente il territorio Usa e come vertice per guidare l’espansione nelle altre aree americane”.

La strategia è dunque di “insegnare” agli americani ad assaggiare e amare anche i sughi prodotti a San Rocco al Porto, conquistandoli prima al ristorante e poi nella cucina di casa. Una sfida significativa per la crescita aziendale: il fatturato Usa di Formec Biffi oggi è tra 1 e 2 milioni di euro, l’obiettivo sul breve termine dovrebbe essere quello dei 10 milioni.