La piacentina Cassinari vince il concorso “Je so’ pazzo” alla memoria di Pino Daniele

La piacentina Claudia Cassinari continua a coltivare la sua passione per il canto.

Canta, scrive canzoni, talvolta partecipa ai concorsi e talvolta li vince. Era già successo nel 2017, primo premio al Festival della Canzone Italiana del Belgio, Paese in cui vive da sei anni. E’ accaduto nuovamente pochi giorni fa, sui colli romani, nel Parco Traiano di Grottaferrata, al concorso canoro “Je so’ pazzo” diretto dal maestro Adriano Pennino e intitolato ovviamente alla memoria del grande Pino Daniele. Su oltre 400 pretendenti al rush finale nelle varie categorie sono arrivati in pochi, tra cui la cantante piacentina, che si è portata a casa il premio speciale “Totò Letizia” nel contesto di una residenza di una settimana fatta anche di masterclass, incontri, momenti corali.

“E’ stata l’occasione per rimettermi in gioco e condividere la mia voglia di cantare, in Italia, proponendo ciò che scrivo” dice Claudia, che si è presentata con un pezzo originale partecipando nella sezione “Over”: “Voglio volare”. «E’ la storia di tutti noi, delle nostre incertezze, del voler scappare ma di rimanere. Dei nostri timori, della voglia di evadere per spaziare e guardare tutto con altri occhi, perché la distanza a volte crea distorsioni”.

Chissà se sottotraccia c’è anche un riferimento alle origini. “Sono sposata, ho due figli ormai grandi – racconta Cassinari – ma la mia famiglia, i miei genitori e mia sorella, vivono tuttora a Piacenza, dove io torno ogni 6-8 settimane anche perché’ adoro la mia città. Ho un lavoro che mi impegna moltissimo e per il quale, prima della pandemia, vivevo 3 giorni alla settimana a Londra. Ma la mia vera passione è sempre stata il canto”.

Cantava da bambina, i Sanremo a menadito alla Giordani con l’accordo della maestra, poi le band a vent’anni, una partecipazione a The Voice Belgique e, da qualche anno, un percorso “fai da te” come cantautrice. Che vorrebbe potersi esprimere anche qui: “ho il sogno di cantare nella mia città. Finalmente. Ci riuscirò?”.