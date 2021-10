Concorso San Colombano: 115 partecipanti da 28 Paesi. Sabato le premiazioni

Ritorna il concorso internazionale San Colombano, organizzato dall’associazione Dea Donne e Arte in collaborazione con Comune, associazione Novecento, associazione Domus Justinae e il sostegno di Regione Emilia Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano. La presentazione in Municipio.

In fila, per le audizioni, 115 partecipanti, in arrivo da ben 18 Paesi. L’intero percorso troverà sbocco in due serate, sabato 23 ottobre al Farnese, nella Cappella Ducale alle 21.00, e domenica 24 ottobre in Duomo sempre alle 21.00, programmate con l’obiettivo di premiare i più meritevoli nelle tre sezioni di riferimento: canto lirico, musica sacra, composizione.

Spiega la direttrice artistica del “San Colombano”, la soprano Giovanna Beretta: “Il nostro obiettivo è contribuire alla crescita culturale della comunità piacentina. La novità di quest’anno è l’inserimento nel regolamento di una terza categoria in gara, quella dedicata ai compositori chiamati a presentare alla giuria un’aria per canto e pianoforte o organo su testo sacro. Abbiamo accolto partecipanti provenienti da ben 18 Paesi, dall’Italia alla Corea del Sud, dalla Russia alla Cina e Giappone”.

Presidente di giuria, nella sezione lirica, è il basso di chiara fama, Carlo Colombara. A presiedere la sezione “musica sacra” c’è, invece, un pezzo da novanta come Jochen Schönleber, direttore artistico del festival Rossini di Bad Wildbad, in Germania, mentre presiede la giuria deputata a valutare i compositori, Christofer Shultis, compositore americano, docente alla University of New Mexico. Il Rotary Club Piacenza donerà un premio ad un concorrente della sezione lirica. “Sono orgoglioso – ha spiegato, a margine della conferenza di presentazione, l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – che Piacenza, storicamente crocevia di culture e linguaggi artistici, accolga l’evento anche al Farnese, in quella che è stata ribattezzata cittadella delle arti”.

TUTTE LE INFORMAZIONI