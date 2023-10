Per il concorso di San Colombano 140 artisti da tutto il mondo a Piacenza

Giovani artisti provenienti da tutto il mondo per celebrare la sesta edizione del concorso internazionale di San Colombano nella cornice della Cappella ducale di palazzo Farnese. A illustrare il programma, accanto all’assessore alla Cultura Christian Fiazza sono intervenuti la presidente dell’associazione Dea – Donne e Arte Piacenza, Giovanna Beretta e il maestro Camillo Mozzoni.

Anche quest’anno le adesioni confermano la validità del Concorso: sono 140 iscritti, da 26 nazioni diverse. “Un numero di iscrizioni che non ha subito flessioni” commentano gli organizzatori. Il Concorso San Colombano, organizzato dall’associazione DeA Donne e Arte in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il contributo della regione Emilia Romagna, della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Camera di

commercio dell’Emilia, si articolerà in 3 sezioni: repertorio lirico, musica sacra e, on line, sezione compositori (di un’aria sacra). Un Concorso di altissimo livello, anche quest’anno affidato alla direzione artistica del soprano piacentino Giovanna Beretta, e che si articolerà in due luoghi simbolo della città di Piacenza, icone di cultura e storia anche oltre i confini provinciali: la Cappella ducale di Palazzo Farnese e il Duomo di Piacenza. E sarà proprio la Cappella Ducale ad ospitare, dal 19 al 22 ottobre, le audizioni e le valutazioni delle commissioni chiamate

ad individuare i vincitori.

“Piacenza sarà ancora una volta cornice e motore di un’altra interessante manifestazione culturale che porterà in città ragazzi di diversi continenti”. Ma soprattutto, grazie all’iniziativa di DeA Donne e Arte, continua l’impegno a sostegno di giovani artisti. Per loro, non solo la possibilità di vincere un premio in denaro, utile per aiutare gli studi o gli esordi di carriera, ma anche l’opportunità di esibizioni pubbliche in contesti prestigiosi.