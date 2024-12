Palazzo Farnese, il 14 sarà inaugurato il nuovo allestimento della Sala Fasti

Un nuovo allestimento per la Sala dei Fasti di Elisabetta verrà inaugurato sabato 14 alle 19 a Palazzo Farnese, quando il pubblico avrà l’opportunità di ammirare per la prima volta un inedito ritratto di Elisabetta Farnese, attribuito alla bottega di Giovanni Maria Delle Piane detto il Mulinaretto, recentemente donato dall’azienda Paver Costruzioni Spa. Ad annunciarlo ieri mattina in conferenza stampa è stato il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli.

“E’ una novità che arriva a conclusione di quest’anno dedicato a colei che ormai è diventata la nostra regina – ha spiegato -. Grazie all’attenzione suscitata dalla mostra “I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina” e dalla rassegna “Inverno Farnesiano”, abbiamo deciso di riallestire la sala mettendo al centro il dipinto di Elisabetta. Non vogliamo svelare troppo, ma siam sicuri sarà interessante per i visitatori venire a scoprire il nuovo percorso». In conferenza l’assessore alla cultura Christian Fiazza ha inoltre anticipato l’apertura eccezionale, nel periodo delle festività, di un altro tesoro nascosto di Palazzo Farnese, solitamente inaccessibile e già protagonista del fortunato itinerario “Farnese Segreto”: “Si tratta della cosiddetta “Sala delle Dame”, decorata con raffinati affreschi attribuiti a Sebastiano Galeotti.

La salita sarà aperta in tutti i fine settimana e nei giorni festivi dal 15 dicembre al 12 gennaio 2025, con possibilità di visite guidate, aperte a massimo 15 persone per volta, che saranno organizzate in turni a partire dalle 10.30 fino alle 17.30”