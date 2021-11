Biffi Arte: il napoletano Dom Barra modella il digitale con la “bellezza scomposta”

La Galleria Biffi Arte di Piacenza ospita fino al 28 novembre le opere del napoletano Dom Barra, artista che esplora il tema della bellezza attraverso lo sguardo critico di chi è nato nel campo del digitale. La mostra “Disordinary beauty”, organizzata in collaborazione con Fuori Visioni, è curata da Carlotta Biffi, Carolina Moncaleano e Mariangela Vitale. Domenico Barra, questo il suo nome, è uno dei più importanti esponenti italiani della glitch art: il suo processo di creazione nasce e si sviluppa a partire dal glitch, appunto, dall’errore, dall’imprevisto che sfugge al canone prefissato. Questa è la regola fondamentale che domina anche le dieci opere inedite che compongono il percorso della mostra proposta alla “Biffi”, trasformandola in un compendio della sua pluriennale ricerca artistica. Dom Barra si misura in “Disordinary beauty” con le sale di Galleria Biffi Arte trattando lo spazio fisico come un’estensione di quello virtuale. Accanto alle dieci opere fisiche esposte, prendono posto altri due interessanti lavori, un video e un’installazione, che ragionano sul senso della vanità nell’era dei social media, sulle metriche di valutazione che promuove e sul significato reale di un’immagine fatta di meri dati. Completa questi input, offerti da Barra, un allestimento fatto di qrcode e link che, se scansionati, offriranno al pubblico informazioni, piccoli segreti e dettagli sulla ricerca artistica in atto, ricerca che affonda le proprie radici nella cultura di Internet e si focalizza sull’influenza che le nuove tecnologie esercitano sulla concezione di essere umano.

