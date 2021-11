Provincia, il presidente Barbieri incontra i nuovi consiglieri di parità

Il presidente della Provincia Patrizia Barbieri ha incontrato nel pomeriggio di ieri 11 novembre 2021, nella sede dell’ente, il nuovo consigliere di parità effettivo Francesco Maria Piva e il nuovo consigliere di parità supplente Venera Tomarchio.

Francesco Maria Piva e Venera Tomarchio sono stati designati con decreto n. 12 del 16 luglio 2021 dal presidente della Provincia di Piacenza, e sono stati successivamente nominati dal Ministero con Decreto n. 201 del 14 ottobre 2021.

L’incontro è stato l’occasione per un saluto ufficiale di benvenuto e per un primo scambio di vedute sugli impegni che attendono i consiglieri di Parità, che lavoreranno a stretto contatto anche con il consigliere provinciale con delega alle Pari Opportunità, Valentina Stragliati. Il presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, ha sottolineato che “Abbiamo avviato una concertazione in merito alle azioni fattive che saranno messe in campo per assicurare la piena parità in ambito lavorativo. La tutela per le lavoratrici e i lavoratori oggetto di discriminazione di genere o di molestie sul lavoro e le pari opportunità in ambito lavorativo sono tematiche rispetto alle quali l’amministrazione provinciale continuerà a garantire la stessa, massima attenzione avuta fino ad oggi”.

Il consigliere di parità effettivo Francesco Maria Piva e il consigliere di parità supplente Venera Tomarchio, a loro volta, hanno concordemente manifestato al presidente Barbieri la volontà di proseguire il proficuo lavoro portato avanti a Piacenza in questi anni.