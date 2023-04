Seta, proroga per 4 anni e aumento dei biglietti. Polemiche in Provincia

Si va verso una proroga di altri quattro anni nella gestione del trasporto pubblico nella provincia di Piacenza da parte di Seta, con un programma di investimenti di 21 milioni di euro fino al 2026. Ma ulteriore proroga senza una gara ufficiale fa imbufalire il sindaco di Rottofreno Paola Galvani. “È uno scandalo che, dopo due anni di proroga, ora se ne aggiungano altri quattro senza andare a gara” è esplosa, durante l’assemblea dei sindaci in Provincia.

E spuntano anche, a sorpresa, futuri aumenti sulle tariffe, con biglietti più cari, e un aumento del 4,3% della quota che i comuni dovranno versare a Tempi Agenzia per sostenere il trasporto pubblico locale. Ma per l’amministratore unico di Tempi Agenzia Paolo Garetti si tratta di aggiustamenti per riallineare tariffe e contributo all’inflazione, “a fronte di una somma di per investimenti mai vista finora e per una decisione, quella della proroga, che arriva da Regione e governo e alla quale ci siamo adeguati. C’era anche il rischio, visti i mancati introiti, che la gara andasse deserta”.

La prima parte dell’assemblea dei sindaci è stata dedicata al rendiconto finanziario. “Un passaggio importante verso l’approvazione finale che si terrà mercoledì – spiega la presidente Monica Patelli -. L’avanzo complessivo passa da i 30 milioni circa del 2021 a 34 milioni. L’avanzo libero si attesta sui 14 milioni di euro. Sono stati accantonati inoltre due milioni di euro per il progetto di adeguamento sismico delle nostre scuole, principalmente Colombini e Respighi, e saranno impiegati nel 2023 e nel 2024″.