Trasporto pubblico, verso la fusione in regione: “Ma non sfavorire Piacenza e utenti”

Approvato il protocollo di intesa per la costituzione di un unico gruppo a capo del trasporto pubblico locale tra la Regione e gli enti locali di Piacenza, Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. A dare il via libera è stato oggi il consiglio comunale di Piacenza, con 21 voti favorevoli e dieci non partecipanti. Un primo passo verso questa prospettiva che coinvolgerà tutti i territori dell’Emilia-Romagna. “In Francia le aziende del trasporto pubblico sono quattro, invece in Italia sono 950 circa” ha affermato il vicesindaco Marco Perini, evidenziando così la necessità di “maggiore efficenza”. Dopo l’iter di fusione e incorporazione, “entro la durata di due anni – ha specificato Perini – il Comune di Piacenza si troverebbe a detenere una quota dello 0,9%”.

Attenzione però: “Bisognerà garantire una corretta distribuzione delle rappresentanze territoriali – ha detto Patrizia Barbieri, capogruppo della lista civica di centrodestra – nonché la tutela dei lavoratori”. Un punto condiviso da Luigi Rabuffi (ApP): “Occorrerà individuare i criteri di clausola sociale per salvaguardare i livelli occupazionali del personale”.

Dai banchi della maggioranza, una voce titubante è stata quella del consigliere Stefano Perrucci (Pd): “Non sono chiari alcuni aspetti riguardanti le competenze, con il rischio che ci siano molti vantaggi per la holding e pochi per i territori. La politica dovrà impegnarsi affinché i patti parasociali vengano definiti in maniera netta per non penalizzare Piacenza”. Angela Fugazza (Per Pc) ha aggiunto: “Il contesto del trasporto pubblico sarà più efficiente e competitivo, ma la fusione delle aziende aumenterà certamente la distanza tra l’utenza e il centro decisionale, una problematica comune a fronte di queste scelte che rispondono al mercato”. L’operazione è stata contestata da Stefano Cugini (ApP) perché il timore è che “il prezzo finale per gli utenti aumenterà e il contatto con la governance sarà più rigido, mentre il profitto delle aziende si moltiplicherà”.

L’esponente di minoranza Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) si è invece soffermato sul dato politico: “Se questa iniziativa fosse stata portata avanti da una giunta regionale di centrodestra, i sindacati starebbero ampiamente protestando”.