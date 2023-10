Metro leggera, presentato il nuovo progetto. Via libera della giunta comunale

Prende forma concreta il nuovo collegamento di trasporto pubblico urbano non inquinante sin qui noto alle cronache come trasporto pubblico di massa o anche metro leggera.

Il Politecnico, che tre anni fa aveva avuto apposito incarico dal Comune, ha redatto il progetto di fattibilità per la realizzazione di una linea di trasporto riservata a pullman elettrici che colleghi rapidamente punti strategici della città, segnatamente la stazione ferroviaria, il terminal dei bus, il polo universitario della Cattolica a San Lazzaro nonché il futuro nuovo ospedale. A tale proposito il percorso è stato aggiornato in ragione del cambio della sede del polo ospedaliero deciso dalla giunta Tarasconi rispetto alla giunta Barbieri. Il progetto è stato adesso approvato dalla giunta per essere programmato e inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025.

Il costo è di 26 milioni di euro, il cui finanziamento nel marzo 2022 è stato stanziato a favore del Comune dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità che, quando l’onorevole Paola De Micheli (Pd) era ministro di quel dicastero, aveva inserito il progetto tra quelli coperti dal Pnrr.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’