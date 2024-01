Metro leggera, è caccia a un progettista: contratto di 1,2 milioni per 8 anni

Passo in avanti nel lungo e complesso percorso che porterà alla realizzazione della metro leggera, il sistema di trasporto pubblico ecologico che collegherà la stazione ferroviaria al nuovo polo ospedaliero. Il Comune cerca infatti il progettista. Palazzo Mercanti ha predisposto e sta per pubblicare il bando pubblico per la redazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica, con opzione sulla redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza del sistema di trasporto pubblico di massa (o metro leggera, appunto). La gara d’appalto ha un valore di 1.170.970 euro (iva inclusa) e il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. È rivolta a liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dalla legge, alle società tra professionisti, alle società di ingegneria, ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi di professionisti. Previsto un contratto per otto anni (96 mesi).

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ