Interruzione di corrente per giovedì 18 aprile, possibili disagi nella sede del Comune

In seguito a lavori programmati sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica, sono previste – per la mattinata di giovedì 18 aprile tra le 7.30 e le 14.30 – delle interruzioni di corrente che impatteranno anche sulla sede comunale di viale Beverora, dove sono collocati il server generale e il data center dell’ente.

Potrebbero pertanto verificarsi, nella fascia oraria comunicata, temporanei disservizi che riguarderanno le attrezzature informatiche e le linee telefoniche di tutti gli uffici comunali, anche nelle altre sedi che sono comunque collegate al server centrale.

i possibili disagi

I cittadini che avevano fissato un appuntamento presso gli sportelli Quic sono già stati contattati, laddove necessario, per definire una data alternativa; gli operatori saranno a disposizione, in ogni caso, per informazioni e le sedi comunali rimarranno aperte con il consueto orario. Si segnala, tuttavia, che l’assenza di energia elettrica potrà essere causa di rallentamenti e disagi.

Resteranno invece accessibili con continuità tutti i servizi online del Comune di Piacenza, così come sarà possibile rivolgersi senza problemi all’Ufficio per il rilascio di permessi Ztl in via Rio Farnese.