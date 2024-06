Fideiussione falsa: la Finanza preleva atti in Comune, non risultano indagati

La Guardia di Finanza in Comune per il caso della fideiussione falsa. Qualche giorno fa i militari delle Fiamme Gialle si sono recati a Palazzo Mercanti per acquisire gli atti legati alla polizza di Abarca Seguros presentata da Piacenza Parcheggi-Gps a inizio 2023 e risultata poi contraffatta. Si tratta dell’obbligazione che la concessionaria del servizio di sosta a pagamento in città, appalto datato 2012 che prevede anche la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Cittadella, aveva esibito al Comune come garanzia per il pagamento del canone di quell’annualità. Premio: 37.200 euro. A confermare la notizia sono fonti non ufficiali interne al Comune.

Del fascicolo aperto in procura Libertà aveva riferito il 14 maggio scorso. Tuttavia, nonostante tra martedì e ieri negli ambienti politici siano circolate voci insistenti di presunti avvisi di garanzia, allo stato non risultano indagati. Gli investigatori stanno cercando di capire chi sia l’autore della truffa di cui il Comune è vittima.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’