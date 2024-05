“Un Po più pulito”: invito ai cittadini per pulire e far rivivere il lungofiume

Si chiama “Un Po più pulito” l’iniziativa che la Società Canottieri Vittorino Da Feltre, Comune di Piacenza, Legambiente Piacenza e Tielle Segnaletica hanno messo in campo con l’idea di ripulire e far rivivere il lungofiume.

il progetto di pulizia

“Abbiamo voluto organizzare una mattinata dedicata alla pulizia delle rive del Po – ha spiegato il presidente della Vittorino, Gianluigi Tedesco – un’idea semplice, ma concreta, proprio per rinsaldare questo legame che esiste da sempre tra la nostra città e il fiume Po. Un’idea subito condivisa dal Comune di Piacenza e Legambiente. Un’iniziativa che prenderà vita sabato 1° giugno dalle 10.00 alle 12.30, un arco temporale in cui tutti coloro che lo vorranno potranno partecipare a quest’opera di pulizia della riva del Po, per rendere ancora più vivibile questo bellissimo spazio verde a poca distanza dal centro storico cittadino”.

RISPETTO E TUTELA DELL’AMBIENTE

“Abbiamo subito risposto presente all’invito della Vittorino – ha aggiunto l’assessora alle Politiche ambientali del Comune di Piacenza, Serena Groppelli – anche perché questa bellissima area verde sarà presto oggetto di un importante progetto di riqualificazione a cui l’amministrazione comunale sta lavorando. L’idea non ha soltanto l’obiettivo di ricucire il legame tra i piacentini e il fiume Po, ma anche quello di sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla tutela dell’ambiente che ci circonda. Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, con l’augurio che siano davvero tanti i piacentini che sabato mattina vorranno contribuire insieme a noi all’opera di miglioramento del nostro amato Po”.

invito aperto ai cittadini

Per chiunque volesse partecipare il ritrovo è fissato alle 9.45 alla Vittorino da Feltre; gli organizzatori provvederanno a dotare tutti i volontari di sacchi, guanti, attrezzi per la raccolta manuale dei rifiuti e di una t-shirt a ricordo dell’evento. Alle 12.30, a conclusione dell’attività, sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo al ristorante della Vittorino. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 0523385540.