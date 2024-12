Nuoto, Vittorino in festa per i due titoli italiani vinti da Ambra Nicolini

Nuovi importanti successi per il nuoto piacentino nel segno della Vittorino da Feltre.

La nuotatrice biancorossa Ambra Nicolini, componente della squadra Master allenata da Cristiano Zappa, ha conquistato due titoli tricolori nelle gare del mezzo fondo in acque libere.

Due successi frutto degli ottimi risultati collezionati dalla Nicolini nel corso della stagione sportiva 2024, in due diverse specialità: il miglio marino e la tre chilometri.

Sulla base dei podi e dei piazzamenti ottenuti nelle gare stagionali, da giugno alla metà di settembre a Fano, Cattolica, Piombino, Genova, Cavi-Sestri, San Terenzio e San Michele di Pagana, la Federazione Italiana Nuoto ha recentemente stilato la graduatoria finale che assegna appunto i titoli tricolori: graduatoria che ha visto la giovane nuotatrice piacentina della Vittorino da Feltre conquistare i titoli italiani sia nel miglio marino, sia sulla distanza dei tre chilometri nella categoria M30.

Nella classifica dei tre chilometri, la Nicolini si è imposta grazie agli 80 punti collezionati nelle cinque gare disputate (un primo, tre secondi e un terzo posto finale), lasciando il secondo gradino del podio a Claudia Tulumello, atleta della Rari Nantes Cagliari a quota 54 punti, e il bronzo a Verdiana Ruffolo dell’Asd Aqa Cosenza, terza con 30 punti.

Nella graduatoria del miglio marino, invece, la nuotatrice piacentina ha vinto l’oro grazie ai 114 punti collezionati nelle cinque gare disputate (cinque primi posti), davanti ancora una volta a Claudia Tulumello, staccata di 39 lunghezze, e a Federica D’Avino (Nuotatori Genovesi), terza con 75 punti.

“I tanti anni di attività agonistica che ho alle spalle – commenta Ambra Nicolini – mi hanno sicuramente aiutato, anche se il nuoto in acque libere richiede una preparazione e un impegno tecnico molto diverso rispetto alle gare in piscina. Un successo che mi inorgoglisce e mi riempie di gioia e che condivido con tutti i miei compagni e le mie compagne di squadra della Vittorino da Feltre, un gruppo molto affiatato unito dalla grande passione per il nuoto. E’ la dimostrazione che nello sport, con l’impegno e appunto con la passione, si possono raggiungere risultati prestigiosi indipendentemente dall’età”.