Freddo a Piacenza, prorogata fino a domenica l’accensione del riscaldamento

È stata prorogata fino a domenica 28 aprile compresa, con nuova ordinanza sindacale,

la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento a Piacenza. Una misura eccezionale, la seconda in pochi giorni, adottata a fronte del calo delle temperature registrato in questo periodo.

L’ordinanza prevede quindi la deroga al termine del 15 aprile per lo spegnimento obbligatorio, valido per la zona climatica E cui appartiene Piacenza.

Dal Comune confermano che sia consentito il funzionamento degli impianti per un massimo di sette ore giornaliere, nella fascia tra le cinque del mattino e le 23, invitando i cittadini a limitare l’accensione nelle ore più fredde e ricordando l’obbligo di non superare la temperatura di 20 gradi (con una tolleranza di ulteriori due gradi); tale limite – con la stessa tolleranza – scende a 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.