L’assessora Groppelli entra in Avviso pubblico: “Il rispetto delle regole è fondamentale”

L’assessora alla partecipazione, cultura della memoria e della legalità Serena Groppelli è entrata a far parte dell’Ufficio di presidenza dell’associazione Avviso pubblico. La nomina è stata ratificata nei giorni scorsi, in occasione dell’Assemblea nazionale della rete degli enti locali contro mafie e corruzione – di cui fanno parte ad oggi quasi 600 soci – svoltasi a Torino nell’alveo dell’Assemblea Anci.

“Avviso Pubblico – sottolinea Groppelli – rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nel supportare le amministrazioni locali in un percorso di sensibilizzazione, controllo e attenzione al rispetto delle regole che è fondamentale per le nostre comunità. L’impegno corale per la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata fa sì che nessuna istituzione e nessun cittadino debbano sentirsi soli nel difendere i principi in cui credono, così come nel denunciare qualsiasi fenomeno o minaccia di illegalità. Il Comune di Piacenza collabora fattivamente con l’associazione, non da ultimo per i corsi di formazione e aggiornamento del personale in materia di anticorruzione; questo incarico mi darà modo di rafforzare ulteriormente il dialogo e la condivisione degli obiettivi già in atto”.