Freddo: autorizzata fino al 24 aprile l’accensione del riscaldamento

E’ stata firmata oggi, 21 aprile, dalla sindaca Katia Tarasconi, l’ordinanza comunale che, a fronte del brusco calo delle temperature, autorizza l’accensione degli impianti di

riscaldamento sino al 24 aprile compreso.

Come da Regolamento regionale, che consente alle Municipalità di emanare appositi provvedimenti in tal senso, viene quindi prorogato lo spegnimento obbligatorio che sarebbe previsto, per la zona climatica E cui appartiene Piacenza, il 15 aprile di ogni anno.

GLI ORARI

Sarà consentito, in questi giorni, il funzionamento degli impianti per un massimo di 7

ore giornaliere, nella fascia tra le 5 del mattino e le 23, invitando i cittadini a limitare

l’accensione nelle ore più fredde e ricordando l’obbligo di non superare la

temperatura di 20° C (con una tolleranza di ulteriori due gradi); tale limite – con la

stessa tolleranza – scende a 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali,

artigianali e assimilabili.