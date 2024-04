Ecco “Enza”, nuova assistente virtuale del Comune al servizio dei cittadini

Si chiama Enza ed è la nuova assistente virtuale del Comune di Piacenza.

Un nome che richiama quello della città e che da venerdì 19 aprile dà il volto a un’applicazione di intelligenza artificiale a servizio dei cittadini, in grado – attraverso un linguaggio intuitivo e comprensibile – di fornire risposte puntuali, corrette e tempestive.

come funziona l’assistente virtuale del comune

Attivabile sull’apposito totem interattivo a disposizione degli utenti, collocato nell’area degli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora 57, così come sul sito del Comune di Piacenza nonché, prossimamente, attraverso la App Municipium e in seguito anche al centralino telefonico, Enza è già programmata per rispondere a 230 quesiti sui più svariati argomenti che riguardano le attività del Comune e gli ambiti in cui l’ente si interfaccia con i cittadini, ma gli uffici stanno continuando a lavorare per ampliare l’alveo dei temi trattabili, con l’obiettivo di raddoppiare o triplicare le domande che si potranno porre all’assistente virtuale.

semplificazione delle procedure e risposte tempestive

Dal cambio di residenza alla Tari, dalle segnalazioni alle allerte meteo, dagli eventi in calendario ai documenti rilasciati dal Quic: chiarezza e semplificazione sono le parole chiave, nel duplice impegno a utilizzare la tecnologia per favorire, da una parte, la semplificazione delle procedure e l’immediatezza delle informazioni, dall’altra mantenendo la massima attenzione al superamento del “digital divide”.

“Avere la possibilità di replicare il dialogo e le modalità di relazione con una figura di riferimento, per quanto creata attraverso l’informatica, significa – si legge sul sito del Comune – mettere i cittadini in condizione di avere una guida, un orientamento nel navigare sul sito web dell’ente o raggiungere più agevolmente i servizi dello sportello telematico”.