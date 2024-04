Sciopero regionale del trasporto pubblico, possibili disagi venerdì 26 aprile

Sciopero regionale del trasporto pubblico per la giornata di venerdì 26 aprile. Seta ha infatti comunicato che le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl autoferro e Faisacisal hanno comunicato l’adesione per i bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza allo sciopero regionale del trasporto pubblico locale di quattro ore, proclamato dai sindacati regionali.

L’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori Seta potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

Per ogni ulteriore dettaglio riguardante la città di Piacenza è possibile consultare le relativa pagina del sito web di Seta. “Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro – riferisce Seta -. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie pubblicate nelle sezioni “Linee” del sito web”.