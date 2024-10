Approvato il progetto per la nuova sala d’attesa dei bus: lavori al via a breve

Passo avanti decisivo per la nuova sala d’attesa all’autostazione tra via dei Pisoni e piazzale Roma. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dei locali al piano terra dell’edificio su via Colombo, risparmiato dalla demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo avvenuta tre anni fa. Il progetto riguarda la parte nord-est dell’edificio, abbandonata da oltre dieci anni dopo aver ospitato un ristorante, mentre sul lato Sud è situata l’attuale biglietteria dell’autostazione.

La nuova sala d’attesa sostituirà quella prefabbricata nel piazzale, criticata per la sua inadeguatezza. L’intervento, finanziato dal Comune con 300mila euro e inserito nel Piano delle opere pubbliche a fine 2023, prevede l’aggiudicazione dei lavori tramite procedura negoziata di gara. Il cantiere durerà quattro mesi e mezzo. L’edificio, composto da due piani fuori terra e un interrato inutilizzato, necessita di una completa ristrutturazione. È presente un cortile interno con accesso principale carrabile dalla strada e ingressi pedonali.

Il progetto si basa su tre punti chiave: !Massimizzare i posti disponibili senza sacrificare i percorsi interni di movimento, garantire l’accessibilità ai locali a tutti gli utenti del servizio bus e rendere visibile l’ingresso della sala d’attesa dal piazzale corriere!. Inoltre, gli impianti tecnologici saranno celati dalla nuova controsoffittatura per non interferire con lo spazio degli utenti. L’ingresso principale sarà realizzato dove era situata la finestra della cucina dell’ex ristorante, garantendo visibilità dal piazzale e spazio sufficiente per una rampa disabili integrata con scale metalliche. I percorsi interni sono stati progettati per essere compatibili con le esigenze delle carrozzine, consentendo loro di muoversi liberamente all’interno della sala d’attesa.