Gli Amici della Lirica ricordano Flaviano Labò con un concerto ai Teatini

Gli Amici della Lirica di Piacenza, presieduti da Giuliana Biagiotti, ricordano sabato 13 novembre il grande tenore piacentino Flaviano Labò, scomparso prematuramente nel 1991, con un concerto che si terrà alle 17.30 nella Sala dei Teatini (richiesti prenotazione e green pass all’ingresso).

Si esibiranno, nell’occasione, il tenore Vincenzo Costanzo, già noto ed apprezzato su alcuni prestigiosi palcoscenici internazionali ed in procinto di debuttare in “Madama Butterfly” al Teatro La Fenice di Venezia, ed il soprano Ilaria Quilico, entrata a far parte dell’Accademia d’alto perfezionamento in voci verdiane del Regio di Parma. Ad accompagnarli, in un excursus di celebri Arie, Romanze e Duetti sarà il pianista Elio Scaravella.

Alla performance saranno presenti anche alcuni famigliari e amici del celebre tenore, acclamato in tutto il mondo e sempre ricordato dal sodalizio degli Amici della Lirica.

