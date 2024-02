Amici della Lirica, 60 anni di storia e talenti scoperti festeggiati con la città

Sessanta anni di storia e una grande festa di tutta la città. L’associazione Amici della Lirica di Piacenza ha tagliato il traguardo con un evento nella Sala dei Teatini. La presidente Giuliana Biagiotti ha ricordato gli inizi nella prima sede, la casa Elettrica a cui è seguita la Pasticceria Piccoli di via Roma, il Teatro Municipale, le sedi di vicolo Serafini e in cantone San Nazzaro fino alla sede di oggi in via Mazzini, grazie ai locali messi a disposizione dall’istituto Buon Pastore. La ricorrenza ha contato anche sul messaggio di stima del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, letto da Silvia Casagrande, conduttrice della serata.

Ad accogliere i cantanti, accompagnati dall’ottimo ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretto dal maestro Fabrizio Cassi, un folto pubblico, ma anche tante autorità e sostenitori. Poi è arrivato il momento della consegna delle targhe ai soci che, da 60 anni sono fedeli all’associazione.