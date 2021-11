Mercato immobiliare, 1.242 i piacentini hanno comprato casa nell’anno del Covid

Il mattone piacentino non teme (più di tanto) il Covid. Nel primo anno di pandemia le vendite di immobili residenziali, pur diminuendo (-6,6%), a Piacenza hanno tenuto più della media dei capoluoghi di regione italiani e i numeri dei primi sei mesi del 2021 portano le compravendite al livello del 2019. Non solo. Se dal 2012 si registra un continuo e progressivo calo dei prezzi delle case, nel 2020 le svalutazioni si sono praticamente arrestate. A evidenziarlo è l’Osservatorio immobiliare della Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) di Piacenza che viene presentato oggi pomeriggio, 19 novembre, nell’aula magna dell’Università Cattolica a San Lazzaro con inizio alle ore 17. Nel 2020 in città sono stati 1.242 i piacentini che hanno comprato casa.

