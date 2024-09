“Mercato immobiliare dinamico a Piacenza”: cresce la domanda di universitari

Mercato immobiliare dinamico a Piacenza. Sui prezzi dei nuovi immobili,

forte la domanda di universitari e lavoratori. È quanto emerso dai risultati dell’Osservatorio annuale sull’immobiliare della provincia presentati nella sala convegni di Confindustria da Fiaip Piacenza.

Evento tradizionale per l’associazione piacentina della Federazione italiana degli agenti immobiliari, che fotografa lo stato del mercato piacentino fornendo indicazioni per esperti, professionisti e anche semplici cittadini interessati. “Monitorare l’andamento del mercato immobiliare piacentino è fondamentale – spiega il presidente di Fiaip Piacenza Marco Gazzola -. “Un’attività che non si limita a quantificare e

mappare numeri e prezzi del settore, ma anche a comunicarli in maniera chiara alla

cittadinanza. Da questo proposito nasce l’Osservatorio immobiliare di Fiaip Piacenza, con una nuova edizione, la seconda del 2024”.

“Il mercato immobiliare dinamico a Piacenza”

Novanta gli agenti immobiliari attivi tra Piacenza e provincia. “Il mercato immobiliare nel nostro territorio ha mostrato un andamento interessante e dinamico nel primo semestre del 2024”, commenta Marco Ghioni, responsabile dell’Osservatorio Fiaip Piacenza. Un andamento “caratterizzato da un incremento dei prezzi delle nuove costruzioni e da una vivace attività nel settore delle locazioni”. Nello specifico “uno degli aspetti più rilevanti è stato l’aumento dei prezzi delle nuove costruzioni. Gli immobili da ristrutturare hanno registrato un leggero calo dei prezzi al metro quadrato, mentre i valori degli immobili in buono stato sono rimasti stazionari” le sue parole.

Sebbene “il volume di transazioni sia in diminuzione rispetto al 2023, il mercato delle

locazioni ha registrato una crescita sostenuta”, prosegue Ghioni. Fattore chiave sono le

richieste degli universitari – in costante aumento a Piacenza – e coloro che si trasferiscono in provincia per lavoro: “nelle zone centrali e nelle vicinanze delle principali università la richiesta spesso supera l’offerta di immobili disponibili”.