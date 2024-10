Fiaip Piacenza: “Richiesta di immobili moderni, efficienti dal punto di vista energetico”

Nei primi sei mesi del 2024 il mercato immobiliare piacentino è stato dinamico, con una forte domanda di universitari e lavoratori.

Lo rileva l’ultima edizione dell’Osservatorio Immobiliare Monitora di Fiaip, uno strumento utile non solo agli agenti di compravendita, ma anche a quanti sono interessati all’andamento del mercato di case e abitazioni.

“RUOLO CHIAVE DEGLI AGENTI IMMOBILIARI”

“Monitorare l’andamento del mercato immobiliare piacentino è fondamentale”, spiega il presidente di Fiaip Piacenza Marco Gazzola. “Un’attività che non si limita a quantificare e mappare numeri e prezzi del settore, ma anche a comunicarli in maniera chiara alla cittadinanza. Da questo proposito nasce l’Osservatorio immobiliare di Fiaip Piacenza, con una nuova edizione, la seconda del 2024”.

Gazzola sottolinea il ruolo chiave degli agenti immobiliari, che collegano ogni giorno acquirenti e venditori: “Il valore della conoscenza è un valore che si costruisce in anni di studio ed esperienze che si concretizzano attraverso un operato quotidiano nato e sviluppatosi tra le altre realtà professionali del territorio. Fiaip, attraverso i suoi 9.000 agenti immobiliari sparsi su tutto il territorio nazionale, di cui 90 a Piacenza e provincia, dispone di un patrimonio altamente qualificato di “antenne” che arrivano a conoscere ogni realtà immobiliare con i suoi valori specifici, captandone i cambiamenti più nascosti”.

SALE IL VALORE DEI NUOVI IMMOBILI

“Il mercato immobiliare di Piacenza e della sua provincia ha mostrato un andamento interessante e dinamico nel primo semestre del 2024”, commenta Marco Ghioni, responsabile dell’Osservatorio Fiaip Piacenza. Un incremento “caratterizzato da un incremento dei prezzi delle nuove costruzioni e da una vivace attività nel settore delle locazioni”. Nello specifico “uno degli aspetti più rilevanti è stato l’aumento dei prezzi delle nuove costruzioni. Gli immobili da ristrutturare hanno registrato un leggero calo dei prezzi al metro quadrato, mentre i valori degli immobili in buono stato sono rimasti stazionari”.

Laddove i prezzi al metro quadrato sono aumentati, a trainare le quotazioni sono stati gli immobili moderni, efficienti dal punto di vista energetico e situati in zone strategiche della città.

DOMANDA SOSTENUTA DA STUDENTI E LAVORATORI

Sebbene “il volume di transazioni sia in diminuzione rispetto al 2023, il mercato delle locazioni ha registrato una crescita sostenuta”, prosegue Ghioni. Fattore chiave sono le richieste degli universitari – in costante aumento a Piacenza – e coloro che si trasferiscono in provincia per lavoro: “nelle zone centrali e nelle vicinanze delle principali università la richiesta spesso supera l’offerta di immobili disponibili”.

Ma quindi, se si dovesse tracciare un bilancio del mercato piacentino? Per Fiaip “resta dinamico e promettente con buone prospettive sia per gli operatori che per gli acquirenti e affittuari”, conclude in sintesi il rapporto.