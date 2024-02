Mercato immobiliare, nel 2023 a Piacenza compravendite calate del 10%

nel 2023 le compravendite di immobili sono calate del 10% in tutta la provincia di Piacenza. Per offrire ai cittadini uno strumento che mostri il valore delle case, Fiaip ha avviato il progetto “Fiaip Monitora“, con il patrocinio del Comune, per la prima volta tutti gli osservatori immobiliari targati Fiaip a livello nazionale fotografano l’andamento del mercato, fornendo un quadro completo e coordinato su tutta l’Italia.

L’iniziativa è stata presentata nella sede di Confindustria Piacenza. “Questa nuova versione dell’Osservatorio immobiliare, giunto alla 12esima edizione, sarà online e consultabile in pochi click da chiunque sia interessato” – ha commentato il presidente Fiaip di Piacenza Marco Gazzola. “Avrà una cadenza semestrale, così da fotografare meglio le variazioni del mercato”.