Confindustria, assemblea alla base di San Damiano: “Ideale per ricerca e sviluppo”

Stringere rapporti con le realtà militari del territorio per progetti di riqualificazione delle aree di loro competenza, affiancare le imprese in progetti strategici, definire nuovi scenari di sviluppo orientati all’innovazione. Sono gli obiettivi che hanno portato Confindustria Piacenza ad indire la 79esima assemblea annuale nella base aeroportuale di San Damiano in calendario per giovedì 30 maggio.

BASE IDEALE PER RICERCA E SVILUPPO

La base è già stata scelta da tre aziende che come sede per laboratori di ricerca, per due peculiarità tipiche di una base aerea: la presenza di strutture protette come gli hangar e di piste per prove. Prove che, per quanto è trapelato, non sarebbero connesse al volo ma all’automotive.

All’assemblea, durante la quale avverrà il cambio della guardia tra Rolleri e Nicola Parenti, sarà presente anche in nuovo presidente nazionale , al momento ancora in pectore Emanuele Orsini.