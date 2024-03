“Qui per creare soluzioni di robotica avanzata”, la giunta fa visita a Gaiotto automation

“Qui a Piacenza per creare soluzioni di robotica avanzata”. I rappresentanti di Confindustria Piacenza e della giunta comunale in visita a Gaiotto Automation, leader della meccatronica a servizio della smaltatura e lavorazione dei sanitari: trasferitasi a Piacenza dal 2016 si sta ampliando progressivamente, inserendo nel 2023 circa 30 nuovi collaboratori.

Continuano le visite aziendali di Confindustria Piacenza e giunta comunale in alcune delle realtà industriali più interessanti del territorio. Venerdì 15 marzo il presidente di Confindustria Francesco Rolleri, la sindaca Katia Tarasconi e gli assessori hanno visitato lo stabilimento di Gaiotto Automation. Ad accompagnarli il direttore generale Giovanni Nervo, il direttore della divisione Sanitaryware & Tableware di Sacmi Daniele Coralli e il vicepresidente di Sacmi Lorenzo Mimmi.

Gaiotto Automation è una eccellenza della meccatronica appartenente a Sacmi, gruppo internazionale e leader mondiale nella fornitura di tecnologie avanzate per i settori Ceramica, Plastica, Food & Beverage, Metalli, Packaging e Materiali Avanzati che nel 2022 ha superato 1,8 miliardi di euro di fatturato.

“Gaiotto Automation è uno degli esempi di eccellenza industriale che Piacenza può vantare sul proprio territorio”, il commento di Rolleri. “In un momento in cui, anche a seguito della trasferta al Mipim dei giorni scorsi, il tema dell’attrattività di Piacenza è in primo piano – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – l’esperienza di Gaiotto Automation è indicativa del valore che un’azienda innovativa e in costante espansione può portare, insediandosi sul territorio, in termini occupazionali e di crescita socio-economica”. “È stato un piacere raccontare la nostra realtà alla giunta comunale, facendo conoscere i nostri prodotti e quanto Sacmi creda nella collocazione piacentina di Gaiotto portando ricerca e sviluppo, formazione su prodotti ad altissima tecnologia e importanti investimenti per espandere la produzione” chiosa Giovanni Nervo, direttore generale di Gaiotto Automation.