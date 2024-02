Confindustria designa il presidente: prossimo mandato a Nicola Parenti

E’ Nicola Parenti il candidato unico per la prossima presidenza di Confindustria Piacenza 2024-2028. Ieri, 26 febbraio, nel tardo pomeriggio è stata ufficializzata la sua designazione in seno al Consiglio generale dell’associazione datoriale di via IV Novembre. Un passaggio anticipato rispetto a quello elettivo che avverrà il 30 maggio, quando l’assemblea generale degli industriali piacentini esprimerà il suo voto per eleggere il 14° presidente dalla fondazione, avvenuta il 15 settembre 1945.

Parenti, amministratore delegato della Paver Spa, prenderà il testimone dalle mani di Francesco Rolleri. Come da statuto, la designazione di Parenti arriva dopo il lavoro portato avanti da tre saggi, vale a dire la commissione di designazione eletta l’11 dicembre scorso, ne fanno parte Anna Muselli, Silvio Ferrari e Maurizio Vecchi, a loro è toccato il compito di consultare le aziende associate. Un’operazione dalla quale è scaturito l’appoggio al nome di Nicola Parenti, imprenditore molto attivo in associazione fin da giovanissimo e attuale vicepresidente con delega ai temi energetici che, nel ringraziare per la designazione, ha sottolineato questo aspetto della sua formazione personale: “in Confindustria sono cresciuto come imprenditore e come uomo”.