Nordmeccanica investe in ricerca e sviluppo: imballaggi alimentari 100% riciclabili

Tempo di visite per la giunta comunale di Piacenza, invitata da Confapi Industria Piacenza a visitare Nordmeccanica, azienda leader nel settore degli imballaggi flessibili. Il presidente Antonio Cerciello, insieme ai manager dell’azienda, ha accolto la sindaca Katia Tarasconi, il vicesindaco Marco Perini e gli assessori Nicoletta Corvi, Mario Dadati, Adriana Fantini, Serena Groppelli, Matteo Bongiorni, Simone Fornasari e Francesco Brianzi, spiegando loro le linee produttive attive negli stabilimenti cittadini. Presenti anche il presidente di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi e la vicedirettrice Marika Lusardi.

“Sono grato al presidente Ponginibbi di onorarci della visita della giunta comunale, con la presenza della sindaca Tarasconi – sottolinea Cerciello – è per noi di fondamentale importanza ricevere l’attenzione dell’associazione di imprese cittadine e dell’amministrazione della nostra città per poter proseguire con sinergia e collaborazione nei nostri progetti di continua crescita e innovazione anche a favore della comunità”.

La storia di Nordmeccanica – Insieme ai figli Vincenzo e Alfredo, che sono direttore tecnico e amministrativo, Cerciello ha realizzato il suo sogno di raggiungere risultati importanti a livello internazio-nale: negli anni il gruppo si è ampliato, rilevando anche l’azienda toscana Galileo e inserendo quindi nel proprio range di produzione, oltre alle macchine accoppiatrici di film per l’imballaggio, anche macchine per la metallizzazione sottovuoto. Un’eccellenza del made in Italy tutta piacentina dunque che conta cinque stabilimenti produttivi ma è presente in tutto il mondo: un totale di 300 dipendenti, uno stabilimento in Cina e uno negli Stati Uniti e due sedi operative dirette, in India e Argentina. Nordmeccanica opera anche attraverso una rete di rappresentanti che copre 87 paesi in tutto il mondo.

“È un privilegio poter vedere con i nostri occhi il cuore produttivo di una realtà d’eccellenza come Nordmeccanica – sottolinea la sindaca Tarasconi – una realtà leader nei cinque continenti che negli anni ha sempre messo e continua a mettere al primo posto la qualità dei prodotti e la cura dei clienti di tutto il mondo, e che allo stesso tempo è profondamente legata a Piacenza, al suo tessuto produttivo, ai suoi artigiani, alle sue professionalità”. “Esprimo un sincero ringraziamento per l’ospitalità e la disponibilità della famiglia Cerciello in occasione della visita. Per noi è un motivo di orgoglio iniziare il ciclo di incontri nelle aziende associate presentando un’eccellenza come Nordmeccanica che rende onore e permette di fare conoscere Piacenza, la nostra città, in tutto il mondo” commenta Ponginibbi.

Imballaggio alimentare riciclabile – L’azienda ha anche recentemente ottenuto un contributo dal Ministero dello Sviluppo Economico di 2,7 milioni di euro per lo sviluppo di una pellicola per l’imballaggio alimentare riciclabile al 100% in collaborazione con l’Università di Parma. “La nostra società impiegherà inoltre quest’anno il 50% degli investimenti in ricerca e sviluppo per la realizzazione di nuove macchine per imballaggi alimentari a base di carta e monomateriali plastici totalmente riciclabili spiega il direttore tecnico Cerciello – queste nuove linee di produzione che, ad oggi, rappresentano il 30% del fatturato, mantengono le performance di conservazione del prodotto alimentare equiparabili agli imballaggi attualmente in uso. I nostri investimenti in ricerca e sperimentazione di materiali d’imballaggio sempre più ecologici dimostrano la nostra attenzione all’ambiente e la forte spinta a cercare l’innovazione e l’eccellenza tecnologica per espanderci sempre più verso nuovi mercati internazionali”.