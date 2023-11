Dipendenti di Nordmeccanica posano per aiutare il Centro Antiviolenza

Non lo avrebbero mai pensato. Di trovarsi su un calendario, no, era proprio qualcosa di impensabile. E invece è accaduto a Nordmeccanica dove un gruppo di diciassette lavoratrici ha finito per posare per una serie di scatti del calendario 2024. L’obiettivo è lodevole: dare una mano al Centro antiviolenza di Piacenza Associazione La città delle donne odv attraverso le vendite.

Ad oggi già 200 copie sono state prenotate da Gas Sales, ma tante altre sono ancora disponibili alla cifra simbolica di cinque euro (per info è possibile contattare il numero 0523.596448). Nel frattempo il progetto è stato presentato nella sede di Nordmeccanica in via Ranza dall’imprenditore Alfredo Cerciello e dalle sue lavoratrici direttamente coinvolte: “Per la nostra azienda è una cosa bellissima – sottolinea Cerciello alla presenza anche delle rappresentanze di Confindustria e Confapi Industria Piacenza – si è creato un gruppo, le donne di Nordmeccanica hanno avuto l’idea e poi si sono messe a disposizione, si sono messe in gioco. Non è scontato perché nel volontariato l’aspetto più importante sono le persone: i fondi contano, ma se non ci sono le persone non si può fare nulla”.

Si sono mostrate soddisfatte le protagoniste degli scatti, realizzati dai fotografi Fausto Ferri e Claudio Pallaroni con il supporto della truccatrice Edda Di Lorenzo e del Centro estetico Soave di Piacenza: si tratta di Alessandra Pisani, Michela Molinelli, Arantxa Madueño, Valentina Polledri, Michela Ghittoni, MariaPia Spelta, Veronica Pomati, Daniela Zanardi, Amal Azizi, Barbara Piria, Barbara Ercini, Martina De Carli, Enya Scaramozzino, Sonia Schiavi, Alessia Sartori, Sara Soprani, Marzia Zaffignani.