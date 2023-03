Il ministro Giorgetti a Nordmeccanica. “Imprese che tengono in piedi l’Italia”

“La rete di piccole e medie imprese, spesso famigliari come Nordmeccanica, è quella che tiene in piedi l’Italia. Sono quelle che affrontano le sfide in giro per il mondo, accettando le difficoltà come quelle degli ultimi anni, e le vincono”. Sono le parole del ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti che ha inaugurato oggi a Piacenza il nuovo stabilimento di Nordmeccanica in via Ranza dedicato alla realizzazione di sistemi per la produzione di un packaging alimentare totalmente ecologico e riciclabile.

Giorgetti si è soffermato anche sulla riforma fiscale del governo Meloni che “guarda a premiare il lavoro, chi si impegna, che vuole crescere e far crescere la società”. “E quindi è giusto premiare anche fiscalmente chi crea ricchezza anche per gli altri – ha aggiunto il ministro -. E’ una ambizione che non è semplicemente quella di ridurre le tasse, ma di promuovere il lavoro e la capacità di fare”. C’è bisogno di imprenditori, “gente che apra la Partita iva, che abbia idee e che produca”.

IL NUOVO IMPIANTO NORDMECCANICA

Ha preso forma il progetto innovativo di Nordmeccanica orientato allaa realizzazione di sistemi per la produzione di un packaging alimentare totalmente ecologico e riciclabile. E’ un passo di grande rilievo per l’impresa piacentina che produrrà macchine per l’accoppiamento di materiali diversi come, per esempio, film plastici, carta, alluminio e film metallizzati e le macchine metallizzatrici che consentono di produrre pellicole da imballaggio che si possono paragonare al packaging a base di alluminio ma, a differenza di quest’ultimo, sono completamente riciclabili.

La presenza del ministro Giorgetti è un tributo alla capacità dell’azienda di continuare a crescere e ad investire nonostante la complessità degli ultimi anni, ma anche il sigillo ad un importante riconoscimento economico ministeriale per dare forma al nuovo progetto nel segno della piena sostenibilità. Il progetto di ricerca infatti ha un valore di 5,8 milioni di euro su tre anni per la realizzazione e l’introduzione nei processi industriali di imballaggio alimentare di un film plastico monomateriale completamente riciclabile, svolto in partnership con il Centro di ricerca interdipartimentale per il packaging (Cipack) dell’Università di Parma. Lo scorso anno il progetto ha ottenuto un finanziamento di 2,7 milioni di euro dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy.

Nordmeccanica è la prima azienda al mondo per la produzione di macchine per gli imballaggi flessibili, con una quota di mercato del 75 per cento nelle macchine per imballaggio e del 65 per cento nel campo delle applicazioni industriali.