Gas Sales, ecco Stephen Maar e Nicola Salsi. Bongiorni: “La squadra ci farà divertire”

La Gas Sales sfoggia i suoi nuovi acquisti. Presentati Stephen Maar e Nicola Salsi all’interno della conferenza stampa organizzata nella sede della Nordmeccanica, storica azienda e leader nel mondo per la produzione di imballaggi flessibili.

Al tavolo dei relatori presenti – con i giocatori – Vincenzo Cerciello, vicepresidente di Nordmeccanica, Giuseppe Bongiorni vicepresidente di Gas Sales Bluenergy Piacenza e Yuri Romanò opposto della formazione biancorossa. In sala, tra gli altri, Pietro Boselli, vicedirettore della Banca di Piacenza, Arianna Burzoni, titolare della Bft, Erika Manfredi e Nicola Rancati di Adecco.

“sforzi importanti da parte della società”

“Per il sesto anno consecutivo saremo a fianco della famiglia Curti, è stata allestita una buona squadra, speriamo che i giocatori ci mettano tutta la passione che bisogna metterci perché molte aziende sono vicine a loro e noi vogliamo essere con loro essere protagonisti assoluti nella prossima stagione” le parole di Vincenzo Cerciello prima di cedere la parola al vicepresidente Bongiorni: “Un ringraziamento alla Nordmeccanica e alla famiglia Cerciello, grazie a chi sta vicino al nostro progetto – il suo commento -. Maar lo abbiamo fortemente voluto perché è un atleta completo, è un uomo di squadra e di spogliatoio, pedina fondamentale in questo nuovo progetto. Salsi troverà i suoi spazi, le occasioni per lui non mancheranno. Romanò è un pilastro della nostra squadra. Come gruppo stiamo facendo sforzi importanti, questa squadra è più solida e duttile oltre che equilibrata rispetto a quella della scorsa stagione, sarà una squadra che farà divertire”.

Stephen Maar

“Sono carico e contento, giocare a Piacenza è sempre stato molto tosto adesso sarà il mio palazzetto, noi abbiamo una squadra per vincere, sono arrivato con tanto entusiasmo . ha affermato Maar -. Vedo un clima molto positivo, sono contento perchè vedo molto entusiasmo e molta voglia di conoscersi, qui ci sono più giocatori con caratteristiche diverse sia fisiche che tecniche e questo sarà utilissimo nel corso della stagione”.

Nicola Salsi

“Dopo una stagione in Austria sono tornato in Italia in una realtà che ho assaporato in questi giorni essere molto bella e professionale, arrivo carico, c’è tanto entusiasmo non vediamo l’ora di fare sul serio – l’intervento di Salsi -. L’obiettivo è sempre quello di vincere, il gruppo sarà determinante soprattutto nei momenti in cui le cose magari non andranno benissimo”.

Yuri Romanò

Yuri Romanò ha stilato gli obiettivi della squadra: “Gli obiettivi sono importanti e abbiamo tutti i mezzi per essere protagonisti in una stagione che prevedo sarà molto equilibrata. Vogliamo migliorarci rispetto alla scorsa stagione, vedo un ottimo clima, può nascere un bel gruppo squadra. Brizard? Gli ho solo fatto i complimenti, è entrato nella storia perché vincere due ori consecutivi alle Olimpiadi è davvero eccezionale”.