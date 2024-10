Gas Sales, Bovolenta è già nel cuore dei tifosi: “Cerco di farmi trovare sempre pronto”

Yuri Romanò è uno dei punti di forza di questa Gas Sales e tutti quanti conosciamo il suo enorme valore, però adesso deve stare attento perché alle sue spalle si sta facendo largo un giovane che ha già dimostrato di non avere il cosiddetto “braccio che trema”.

Si tratta di Alessandro Bovolenta entrato nel cuore del mondo biancorosso nel nome di suo padre Vigor, il cui ricordo rimarrà sempre vivo. Un po’ di sana competizione tra i due non fa certamente male, il più contento di questa situazione sarà sicuramente coach Andrea Anastasi che ha a disposizione due bocche da fuoco di ottimo livello da schierare in diagonale con Brizard.

Esattamente ciò che è successo nell’ultima partita in casa di Padova, Yuri stava faticando e Alessandro lo ha sostituito egregiamente mettendo a terra ben 17 palloni. “Diciamo che mi è andata bene, anche perché mi ha aiutato molto la squadra in campo – la sua analisi colma di modestia – ho fatto quello che dovevo fare. Però è stato importante farsi trovare pronto perché Padova è un avversario scomodo e siamo contenti di averli battuti”.

Veniamo al dunque: Romanò deve sgomitare per una maglia da titolare? “No, no – risponde Alessandro – so sempre qual è il mio ruolo e decide l’allenatore se devo giocare o stare in panchina. Pian piano sto facendo passi in avanti e quello che posso assicurare è che io ci sarò in qualsiasi momento, che sia per diversi set o anche soltanto per un punto”.