Peluche e pallavolo a Santo Stefano, la Gas Sales ospita Cisterna al Palabanca

Appuntamento con la pallavolo e con la pioggia di peluche a Santo Stefano. Per la terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, seconda gara casalinga consecutiva per Gas Sales Bluenergy Piacenza che giovedì 26 dicembre al PalabancaSport affronta Cisterna Volley.

Dopo le due vittorie consecutive ottenute con Modena e Monza, i biancorossi scendono in campo con l’obiettivo di continuare il percorso intrapreso in questo girone di ritorno. I pontini sono reduci dalla sconfitta casalinga con Verona ed attualmente occupano la settima posizione in classifica con 15 punti frutto di cinque vittorie e sette sconfitte. Devio recuperare la gara con Trento non giocata nella prima giornata di ritorno per l’impegno dei dolomitici al Campionato del Mondo per club.

La gara d’andata giocata a Cisterna ha visto la vittoria di Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-1 (25-22, 19-25, 25-20, 25-23 per i biancorossi).

teddy bear toss

In occasione della partita con Cisterna torna al PalabancaSport anche quest’anno il “Teddy Bear Toss” che si terrà prima dell’inizio della partita con le formazioni schierate in campo. I peluche lanciati in campo dai tifosi saranno donati alla Caritas di Piacenza e Bobbio.

Andrea Anastasi (allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Con Monza la squadra ha giocato una prova convincente, lo avevo già detto al termine della gara con Modena, abbiamo recuperato tutto l’organico, i ragazzi hanno lavorato seriamente e si è visto. Sono contento della prova di tutti i ragazzi, in settimana si sta lavorando molto bene e in partita lo si vede. Kovacevic è in ripresa, parliamo di un giocatore di grande levatura, deve solo stare bene fisicamente. Se non ha problemi non bisogna insegnargli come si gioca a pallavolo e lo sta facendo vedere. Adesso aspettiamo la gara con Cisterna consapevoli delle nostre qualità e con grande rispetto per un’avversaria che sta facendo molto bene. Il nostro obiettivo è arrivare al meglio alla sfida di Coppa Italia con Verona”.

L’avversario Cisterna Volley

Cisterna Volley disputa il suo secondo campionato di SuperLega dopo aver chiuso al nono posto la sua prima stagione di attività. Il roster del collettivo pontino, il secondo più giovane del campionato, è stato in gran parte confermato, con l’obiettivo di continuare il percorso iniziato nella passata stagione con coach Guillermo Falasca. Sono nove i giocatori confermati dalla passata stagione, cinque i nuovi innesti. In regia c’è l’ex biancorosso Michele Baranowicz, al suo fianco Alessandro Fanizza mentre in diagonale ecco il francese Faure e Michael Czerwinski. Nel reparto schiacciatori i confermati Efe Bayram e Jordi Ramon sono affiancati dal venezuelano Willner Rivas e dal giapponese Yuga Tarumi. Al centro ai confermati Daniele Mazzone e Nedeljkovic ci sono Enrico Diamantini e Jacopo Tosti. La maglia da libero è sulle spalle di Domenico Pace e Alessandro Finauri.