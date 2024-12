Al palazzetto con i peluche, torna l’iniziativa solidale di Gas Sales per Caritas

Al PalabancaSport torna il “Teddy Bear Toss” dopo il grande successo delle scorse stagioni.

Pioggia di peluche dagli spalti del PalabancaSport a Santo Stefano: giovedì 26 dicembre in occasione della partita con Cisterna Volley – fischio di inizio alle 18 – valida per la terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, gli orsetti torneranno a volare verso il campo.

Si tratta di un evento benefico, ogni peluche sarà infatti poi consegnato alla Caritas di Piacenza e Bobbio.

Al palazzetto con il peluche

“Per la perfetta riuscita dell’iniziativa sarà fondamentale la collaborazione e il supporto di tutto il pubblico” fanno sapere dalla Gas Sales. Quello che viene chiesto è portare un peluche morbido, nuovo o usato, purchè sia in ottime condizioni e privo di batteria, fargli fare un giro in lavatrice per fargli iniziare una nuova vita e portarlo con sé in occasione della partita del 26 dicembre al PalabancaSport.

Prima dell’inizio della partita, lo speaker annuncerà il momento del lancio e gli orsetti torneranno a volare verso il campo. Verranno raccolti e quindi consegnati alla Caritas di Piacenza e Bobbio.