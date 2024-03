Play off scudetto, la Gas Sales punta alle semifinali e al pass per l’Europa

Stasera l’appuntamento delle 20.30 all’Allianz Cloud è di quelli importanti, da studiare a tavolino. A Milano la Gas Sales Bluenergy dovrà presentarsi con una mentalità forte per il quarto atto della serie che vale i quarti di finale playoff, confermando il grande senso di squadra dimostrato durante il quarto parziale di Gara 3, che ha permesso alla formazione piacentina di aggiudicarsi la partita e la conseguente rimonta dei 2-1 nella serie equilibratissima di off-season contro la formazione meneghina.

Semifinali scudetto e pass per l’Europa

Il passaggio alle semifinali sancirebbe anche l’ingresso automatico in Europa per i biancorossi. Infatti in Champions approderanno le formazioni che si contenderanno il primo e il secondo posto, e con loro la vincente della finale per il terzo posto: Chi arriverà quarto dovrà invece accontentarsi della coppa Cev.

primo match ball per la gas sales

“In questa stagione con Milano abbiamo giocato già sei partite e quattro sono finite al tie-break, quindi mi aspetto anche per stasera una sfida molto complicata – ha spiegato il centrale biancorosso Edoardo Caneschi – Per noi sarà molto importante dare tutto per non avere rimorsi, cercare di chiudere la serie e conquistare la Semifinale”.

Si tratta quindi del primo match ball a disposizione di Brizard e compagni, oltre all’eventuale Gara 5 da disputare in casa al Palabanca, mentre un incontro da dentro o fuori per Milano. “Sarà la partita più importante dell’anno – secondo Agustin Loser, centrale di Milano – Di sicuro un’altra finale, come sono stati tutti questi quarti di finale. Questa volta però dovremo sbagliare qualcosa in meno perché, se perdiamo, siamo fuori”.

Quarti di finale, chi vince incontra Perugia

Nelle prime due sfide il fattore campo è saltato, con una sconfitta ciascuna per entrambe le padrone di casa; nello specifico, l’insuccesso al tie break per i biancorossi in Gara 1 al Palabanca, e la successiva vittoria per 3-1 in Gara 2 nel palazzetto lombardo. In Gara 3 la Gas Sales è poi riuscita ad aggiudicarsi la rimonta superando Milano al tie break dopo aver annullato nel quarto set diversi match ball ai meneghini.

Proprio il quarto parziale dello scorso incontro si è rivelato l’ago della bilancia dell’intera partita, nonché il set “più combattuto”, vinto da Piacenza per 31-29, in una sequenza di scambi dinamici che hanno regalato al pubblico uno spettacolo di altissima pallavolo.

Si riparte da zero, Gara 4 sarà una nuova partita: l’incontro numero 19 tra le due squadre. Chi tra le avversarie riuscirà a staccare il pass verso il turno successivo, si troverà ad affrontare Perugia, fresca di qualifica nel girone di Semifinale, dopo essersi aggiudicata tre vittorie consecutive contro Verona