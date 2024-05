Calcio dilettanti, domenica di grandi emozioni: la Sannazzarese vince al 120′

Le emozioni del calcio piacentino non sono ancora finite. Giornata ricca di incontri equilibrati e con in palio tanto. Nel playoff regionale di Promozione la Bobbiese trionfa ai rigori contro il Solarolo dopo l’1-1 nei 120 minuti. Negli spareggi di Prima categoria la Sannazzarese vince all’ultimo minuto dei tempi supplementari superando 1-0 Masone.

In terza categoria la Travese è spettatrice interessata degli incontri della domenica pomeriggio che hanno visto festeggiare Podenzanese, Turris e San Polo. La Travese è quindi avvisata, contro questa Turris ci sarà da combattere. La squadra di Torrembini vince infatti un’altra battaglia in inferiorità numerica, espugna il campo dell’Omi nel primo turno dei playoff e conquista l’accesso alle semifinali. Poco da dire sul passaggio del turno, la Turris si fa preferire sul piano del gioco e ha il merito di colpire quando ne ha l’occasione, prima con Contardi e infine con Camara nonostante l’espulsione di Gualla. Delude invece l’Omi che aveva due risultati su tre a disposizione, crea poco e può solo recriminare per un paio di nitide palle-gol buttate sull’1-1.

Brizzolesi, “Tango” e Giordo: il San Polo danza verso la semifinale dei playoff di Terza categoria, dopo aver imposto la propria superiorità da terzo posto (a -3 dai campioni del Caorso) sui Samurai ottavi con un netto 3-0. In attesa dell’entrata in scena della Travese seconda, il primo turno di spareggi ha sorriso alla meglio piazzata delle sei in corsa, che ha trovato vittoria e nuove convinzioni da portare con sè nell’interessante “derby” contro la Podenzanese che ha passato il turno pareggiando 0-0 dopo i tempi supplementari contro San Filippo Neri.

Tutti i risultati

Promozione, Playoff Regionali

Bobbiese-Solarolo 1-1 (6-4 dopo i calci di rigore)

Prima Categoria, Playoff Regionali

Sannazzarese-Masone 1-0 (dopo i tempi supplementari)

Terza Categoria, Playoff primo turno

San Polo-Samurai 3-0

Omi Academy-Turris 1-1 (1-2 dopo i tempi supplementari)

Podenzanese-San Filippo Neri 0-0 (dopo i tempi supplementari)

Travese già qualificata al secondo turno

OMI ACADEMY – TURRIS NELLE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI

PODENZANESE – SAN FILIPPO NERI NELLE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI

SAN POLO – SAMURAI NELLE FOTO DI PIETRO ZANGRANDI