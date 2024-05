Oggi in campo sei squadre piacentine per i play off di Promozione, Prima e Terza

La stagione calcistica 2023-24 non è ancora finita per sei squadre dilettantistiche piacentine.

Play off Promozione

A Brescello (16.30) l’ultimo atto del lungo cammino di Bobbiese e Faenza calcio, entrambe già sicure del salto in Eccellenza, ma egualmente vogliose di centrare un ulteriore successo di prestigio, con il titolo regionale.

Playoff Prima categoria

Sul neutro di Collecchio (18.30) la semifinale regionale tra la Sannazzarese di mister Di Donna e la squadra modenese Pgs Smile guidata da Santini, seconda della classe nel girone D.

Anche qui e nell’altra semifinale tra X Martini e Riccione c’è in ballo solo il prestigio: l’accesso al piano superiore è già cosa fatta per il brillante quartetto che s’appresta comunque darsi battaglia a viso aperto.

Playoff Terza categoria

Palla al centro per le semifinali alle 16.30 tanto a San Polo, per il derbissimo tra i locali e la Podenzanese, quanto a Travo, dove la squadra di Bellassi affronta la Turris; squadre di casa in finale anche in caso di parità alla fine dei supplementari.