A 41 anni Rantier torna in campo: sarà il nuovo attaccante del Gotico

Il calciomercato dei dilettanti registra un ritorno in campo a sorpresa: l’attaccante Julien Rantier, 41 anni ben portati, sarà il nuovo attaccante del Gotico Garibaldina (Eccellenza), società in cui da qualche mese ricopre il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile.

e che in barba a qualsivoglia obiezione ha deciso, con l’avallo di società e staff tecnico.

Nel contempo la società del presidente Lusignani ha ceduto l’esperto portiere Marco Cavallaro (83) al Castelvetro Incrociatello di mister Fermi (Prima categoria lombarda) e soprattutto l’attaccante Stefano Cossetti (91) alla Pontenurese.

La Castellana Fontana del presidente Cardillo e di mister Panzetti (capolista in Promozione) ha a sua volta rinforzato il reparto offensivo con l’innesto del buon attaccante esterno Matteo Spedini (01), preso dalla Cavese (Promozione lombarda) dove l’anno passato ha realizzato 12 gol.