“Siamo ancora qui per te”: gli ex compagni in campo nel ricordo di Andrea Cavanna

“Siamo ancora tutti qui per te, Cavo!”.

Si è alzato forte il grido al campo del San Giuseppe Calcio, parole toccanti e sentite per Andrea Cavanna, scomparso in un tragico incidente stradale a Podenzano nel febbraio 2022.

Esattamente come un anno fa, il terreno di gioco di via Gianelli ha ospitato la terza edizione di “Insieme per Cavo”, la giornata in onore dello sfortunato giovane, con oltre cento partecipanti, i giocatori delle squadre in cui ha militato, che hanno dato vita a un mini torneo: San Giuseppe, Podenzano, Libertas, Real Suzzano e gli Amici di Cavo, ossia coloro non legati ufficialmente ad alcuna società, ma che non sono voluti mancare in questa importante occasione.

Andrea non c’è più, ma il suo ricordo è più vivo che mai, il suo numero di maglia e il suo nome sono nel cuore e sulle magliette dei suoi ex compagni di squadra e in questo centro sportivo intitolato proprio a lui. “Con me in campo non si perde mai!”, lo striscione portato per l’occasione dal Real Suzzano con tanto di gigantografia sorridente di Andrea.