“Insieme per Cavo”, calcio e musica in ricordo di Andrea Cavanna: “Sempre nel cuore”

“Insieme per Cavo”. È tutto racchiuso in queste tre parole il significato dell’evento che colorerà di ricordi e di emozioni il centro sportivo del San Giuseppe calcio intitolato proprio ad Andrea Cavanna, calciatore, amico dal sorriso inconfondibile scomparso in un tragico incidente stradale nel febbraio del 2022 a Podenzano.

Andrea non c’è più, ma il suo ricordo è più vivo che mai. Il suo numero di maglia e il suo nome sono nel cuore e nelle magliette dei suoi ex compagni di squadra. Sabato 25 maggio, come nelle passate edizioni, i suoi amici scenderanno ancora una volta in campo in sua memoria. A sfidarsi durante il pomeriggio di sport saranno San Giuseppe, Podenzano, Libertas, Real Suzzano e la formazione degli Amici del Cavo. Non ci saranno sconfitti, ma solo grande voglia di divertirsi e di ricordare Andrea.

Sport, cibo e buona musica per “Cochino”

A fare da splendida cornice al torneo “Insieme per Cavo” saranno allestiti nel centro sportivo di via Gianelli vari stand gastronomici. Il tutto a ritmo di musica. Il ritrovo è previsto dalle ore 15.00 “per una giornata da vivere insieme – precisa il capitano del San Giuseppe Luca Donati – nel nome di un’amicizia che ci legherà sempre, perchè Andrea resta e resterà nei cuori di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”. La prima edizione del torneo, nel maggio del 2022, fu anche l’occasione per intitolare il centro sportivo ad Andrea Cavanna. Da quel giorno, ogni domenica prima di entrare in campo non si può che pensare a lui. Come allora, anche sabato insieme agli amici di “Cochino” ci sarà anche la usa famiglia. Tutti “insieme per Cavo”.