Bakery Piacenza in campo col sostegno del tifo di casa per allungare la serie playoff

La Bakery Basket Piacenza ritorna tra le mura amiche per gara 3 dei playoff di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. Al PalaBakery si gioca stasera, venerdì 10 maggio, alle ore 20:30 quella che potrebbe essere la partita decisiva della serie contro Jesi.

Gli avversari, che si sono aggiudicati i primi due incontri, potrebbero infatti raccogliere il terzo e decisivo successo per approdare in semifinale. Capitan Mastroianni e compagni, invece, non vogliono di certo perdere l’occasione di allungare la serie e regalare un’altra soddisfazione al proprio pubblico, che non farà mancare il proprio sostegno.

Coach Salvenimi alla vigilia della partita

“Sono state due partite diverse, sotto l’aspetto tattico e di energia – commenta coach Salvemini -, accomunate dal risultato purtroppo negativo. Le partite dei playoff ti danno degli insegnamenti all’interno della stessa serie, e dobbiamo essere bravi a prendere gli spunti giusti. Venerdì ripartiamo da 0 a 0, ma le precedenti gare devono essere da stimolo per la prossima. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti in attacco, più bravi nelle scelte offensive, e prendere in mano con più decisione il pallino del gioco. In gara 2 ci siamo riusciti di più, ma la qualità dell’avversario ci chiede di farlo ancora meglio. Vogliamo allungare la serie, ma abbiamo bisogno di fare una partita migliore per riuscirci. Il momento richiede una crescita e una prestazione più solida, davanti al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto in stagione, e con cui vogliamo guadagnarci la possibilità di giocare un’altra partita”.

L’eventuale gara 4 della serie si giocherà domenica 12 maggio alle ore 18:00 sempre al PalaBakery, e se necessario, per gara 5 ci si trasferirà di nuovo al PalaTriccoli di Jesi, per la decisiva palla a due in calendario mercoledì 15 maggio alle ore 20:30.