La Bakery Piacenza lascia strada all’Andrea Costa Imola, finisce 72-79

La Bakery Basket Piacenza, per la quindicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, ospita l’Andrea Costa Imola e viene sconfitta 2-1.

LA GARA

I ritmi di gara sono subito altissimi. I biancorossi in attacco fanno girare molto bene palla, e pescano negli angoli Lanzi che manda per aria tre bombe. In difesa, la Bakery non concede punti sulle seconde chance, e per Imola diventa difficile trovare punti rapidi. Perin taglia la difesa in due, Zoccoletti dopo una tripla segna a rimorchio, e quando Lanzi timbra dall’arco anche da posizione centrale, è 22-11 e timeout ospite. Capitan Perin e Taddeo pungono con le loro zingarate in avvio di secondo quarto, ma gli avversari risalgono fino al -5. Tocca a Blair risolvere un’azione allo scadere dei 24”, seguito ruota dalla tripla di Chiti per il +10 (35-25 al 15’). Si continua a fisarmonica, perché l’Andrea Costa risale di nuovo fino al -3, Blair la rispedisce indietro col gioco da tre punti, ma al 17’ sul 38-36 è timeout Piacenza. Cambia l’inerzia del match, e le penetrazioni di Blair sono le uniche fonti di punti per i padroni di casa. Tant’è che una di queste permette il contro sorpasso sul 41-40 nella volata del primo tempo.

Alla ripresa dopo 4’ di gioco il parziale è di appena 4-0 per Imola. La tripla dall’angolo di Chiti sblocca Piacenza, che poi trova altri due punti facili con Klanskis. I biancorossi restano in scia grazie a Chiti, a segno ancora dai 6,75, e all’appoggio di Zoccoletti. Mentre il canestro di forza di Klanskis vale il sorpasso sul 53-52 al 28’. È sempre Chiti ad inaugurare gli ultimi seicento secondi con il tiro da 3. E dallo stesso angolo lo imita Lanzi. La Bakery libera gli uomini sull’arco, e fronte a canestro Klanskis realizza la tripla del 64-62. Imola reagisce con un parziale di 10-2, e allo striscione degli ultimi 3’ si presenta sul +6. Piacenza deve segnare velocemente e difendere, ma quando mancano 20” è 72-77. I biancorossi consumano il bonus, ma perdono ingenuamente palla lasciando strada all’Andrea Costa.

Bakery Piacenza-Andrea Costa Imola 72-79

Parziali: 24-15, 41-42, 55-57.

Piacenza: Klanskis 14, Ndione ne, Perin 6, Morvillo, Longo, Zoccoletti 9, Trevisan ne, Blair 10, Molinari ne, Chiti 14, Lanzi 15, Taddeo 4. All. Salvemini.

Imola: Pavani 7, Restelli, Toniato 7, Filippini 13, Klanjscek 31, Chiappelli 11, Martini 2, Fea ne, Sanguinetti 6, Zedda 2. All. Angori.

Arbitri: Secchieri Diego di Venezia e Gallo Stefano di Monselice (Pd).