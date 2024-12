Trasferta siciliana per la Bakery Piacenza impegnata sul parquet di Agrigento

La Bakery Basket Piacenza ha subito archiviato la sconfitta rimediata domenica contro l’Andrea Costa Imola, ed è concentrata sul prossimo imminente impegno di oggi, mercoledì 11 dicembre, quando alle 20.30 scenderà sul parquet del PalaMoncada di Porto Empedocle per affrontare la Fortitudo Agrigento.

Si tratta del recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale: un incontro tra due formazioni che attualmente sono appaiate in classifica a quota 10 punti, con i biancorossi che hanno una partita in meno. E infatti il calendario di dicembre non è affatto clemente con la squadra di coach Giorgio Salvemini, che dopo la trasferta sicula sarà chiamata alla trasferta più vicina, quasi un derby, di Fidenza (15 dicembre). Successivamente Piacenza avrà il recupero con Lumezzane (18 dicembre), la sfida casalinga con Faenza (22 dicembre) e infine la trasferta a Vicenza (29 dicembre), per riprendere all’anno nuovo con il derby contro i Fiorenzuola Bees in programma al PalaBakery il 5 gennaio 2025.