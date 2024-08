Gas Sales, si presenta Nicola Salsi: “Un onore crescere al fianco di Brizard”

“Mi sto trovando molto bene, Brizard sarà un maestro” sono le parole di Nicola Salsi, reggiano di nascita, modenese sportivamente parlando ed ora piacentino d’adozione. Il regista classe 1997 è arrivato alla corte di Andrea Anastasi poche settimane fa per la sua prima stagione con la maglia di Gas Sales Bluenergy Piacenza dopo un anno trascorso in Austria dove ha vinto con l’Hypo Tirol Innsbruck campionato e Supercoppa austriaca.

Il calendario del prossimo campionato di SuperLega Credem Banca gli ha subito riservato uno scherzetto: la prima squadra che il vice di Antoine Brizard affronterà in regular season è proprio Modena, ovvero l’ultima squadra che lo ha visto protagonista nel campionato italiano prima dell’avventura austriaca.

“Certo sembra davvero uno scherzo del destino – sottolinea Nicola Salsi – perché debuttare in campionato con Modena dove sono cresciuto pallavolisticamente mi farà vivere una sensazione molto particolare. È la prima volta che affronto Modena da avversario, per fortuna il debutto sarà a Piacenza”.

Idee chiare per Nicola Salsi

“Le aspettative sono alte, la società non si nasconde e vuole che lottiamo per qualcosa di importante. Mi aspetto una grande stagione anche da me stesso, torno nel campionato italiano dopo due anni e punto a crescere sempre di più. Essere a fianco di Brizard non solo è un onore per me ma la crescita è assicurata, ha giocato una grande Olimpiade. Qui a Piacenza mi sto trovando molto bene, tutto funziona perfettamente, si sta lavorando tanto ma al momento senza pressioni”.