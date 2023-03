Salire sui mezzi della polizia e dei vigili del fuoco: due ore di svago per ragazzi autistici

Un pomeriggio all’insegna dello svago è stato organizzato per bambini e ragazzi con autismo. Potranno salire sui mezzi della polizia e interagire con le forze dell’ordine per conoscere il loro lavoro da vicino. Sabato 1 aprile, giorno che precede la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il Moto Club Lampeggianti Blu, in collaborazione con l’azienda Nordmeccanica Group, ha organizzato due ore di divertimento per i bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale che fanno parte del gruppo dell’associazione “Piacenza in Blu aps”. L’iniziativa, che si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30 al Centro Sportivo Aldo Aonzo, in via Bresciani, ha il patrocinio del comune di Piacenza e dell’associazione “Amici del Capitolo” che ospiterà l’evento.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà