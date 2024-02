Uova di Pasqua solidale con “Piacenza in blu” per sostenere i bimbi autistici

“Sempre più bambini piccoli hanno bisogno di supporto e assistenza, ci servono fondi per le attività”. Ecco l’obiettivo della nuova iniziativa solidale promossa in occasione di Pasqua da “Piacenza in blu”, associazione che assiste i giovani con disabilità intellettivo-relazionale e disturbi dello spettro autistico. In campo, anche stavolta, ci sono le aziende Bardini e Bulla per sostenere il progetto. Ecco i dettagli nel servizio del Tgl.